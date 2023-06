Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023, gegen 10.20 Uhr, befuhr eine 83-jährige Sprockhövelerin mit ihrem VW Golf die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße in Sprockhövel. Beim Linksabbiegen im Kreuzungsbereich übersah sie einen über die Straße querenden 83-jährigen Fußgänger, der die in der nähe befindliche Querungshilfe nicht nutzte. Der 83-jährige Sprockhöveler wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. An dem beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell