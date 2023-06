Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberger Kirmes - Polizei zieht Bilanz

Gevelsberg (ots)

Überwiegen störungsfrei verlief polizeilich die Gevelsberger Kirmes am vergangenen Wochenende (23. - 25.06.) in der Innenstadt. Mit insgesamt 3 Strafanzeigen u.a. wegen Körperverletzung und Diebstahl sowie 7 Platzverweisen und 3 Ingewahrsamnahmen blieb das Einsatzgeschehen in diesem Jahr im Rahmen. Der Kirmeszug am Sonntag (25.06.) mit ca. 100.000 Besucher*innen verlief dabei störungsfrei.

Als herausragend stellte sich in der Nacht auf Samstag (24.06.) gegen 03:10 Uhr ein Körperverletzungsdelikt dar. Im Bereich des Autoscooters kam es zu einer Schlägerei zwischen drei beteiligten männlichen Personen im Alter von 18 bis 31 Jahren. Der Thekenbereich des angrenzenden Imbissstandes wurde dabei beschädigt. Einer der Beteiligten wurde später ins Polizeigewahrsam verbracht, da er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam.

Außerdem gab es am Samstag (24.06.) rundum die Einmündung "Im Stift" gegen 22:30 Uhr enormen Besucheraufkommen zu verzeichnen. An der Engstelle trafen gegenläufige Besucherströme aufeinander. Es entstand kurzzeitig ein Stau der die Besucherströme über mehrere Minuten beidseitig zum Stillstand brachte. Es wurde in Kooperation mit dem Ordnungsamt, der Feuerwehr und dem Sicherheitsdienst eine Umleitung des bergab laufenden Besucherstroms über die Winkelstraße und der Lindengrabenstraße veranlasst. Da sich der Stau innerhalb weniger Minuten auflöste, wurde die Umleitung gegen 23:00 Uhr wieder aufgehoben.

Die Polizei blickt insgesamt positiv auf den Einsatz am vergangenen Wochenende anlässlich der Gevelsberger Kirmes zurück.

