Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtaschendieb

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb klaute Montagnachmittag eine Handtasche aus dem Kofferraum eines Wagens. Die Geschädigte parkte ihren Pkw zuvor auf einem Parkplatz in der Talstraße in Zella-Mehlis, ging in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr einkaufen und musste anschließend mit Erschrecken feststellen, dass ihre Tasche, die sich im Wagen befand, gestohlen wurde. Ob der Kofferraum zur Tatzeit verschlossen war, konnten die alarmierten Beamten nicht zweifelsfrei klären. Zeugen, die den Diebstahl bzw. verdächtige Personen zur Tatzeit in Tatortnähe beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0.

