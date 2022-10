LPI-SHL: Rettung in letzter Sekunde

Schmalkalden (ots) - Beide Kennzeichentafeln eines "Am Bahnhof" in Schmalkalden abgestellten Audis entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 16:00 Uhr, bis Montag, 09:10 Uhr. Nachdem der Geschädigte das Fehlen der Kennzeichen festgestellte, alarmierte er die Polizei und erstattete eine Anzeige. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 ...

mehr