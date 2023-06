Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Sonntag (25.06.) befuhr gegen 23:25 Uhr eine 44-jährige Frau aus Sprockhövel mit ihrem Ford die Silscheder Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. Auf Höhe der Hausnummer 115 erfasste sie eine bereits am Boden liegende Person, die sich am rechten Fahrbahnrand befand. In Folge des Zusammenstoßes mit dem Pkw erlitt die Fußgängerin schwere Kopfverletzungen und verstarb noch am Unfallort. Die Identität des weiblichen Unfallopfers konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an. Ein Unfallaufnahmeteam des PP Kölns wurde hinzugezogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell