Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Reichelsheim (ots)

Am Freitag (12.05.) kam es an einer Engstelle am Übergang der Straßen Rathausplatz und Beerfurther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Aufgrund der Engstelle ließ eine 56-jährige Reichelsheimer Fahrzeugführerin ein weißes Jeep-ähnliches Auto an ihr vorbeifahren, das dabei ihren blauen Audi A3 an der Fahrerseite beschädigte. Die blonde, etwa 30-40-jährige Fahrerin des weißen Autos setzte anschließend ihre Fahrt in Richtung Rathaus fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall konnte durch die 29-jährige Beifahrerin des Audi beobachtet werden.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.500,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin unter 06062 / 953-0.

