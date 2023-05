Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Nesselried - In Wohnung eingebrochen, Zeugen gesucht

Appenweier, Nesselried (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Gartenstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagnachmittag war ein unbekannter Mann gegen 12:45 Uhr über ein Fenster in eine Wohnung geklettert und soll daraus unter anderem Schmuck entwendet haben. Durch eine Bewohnerin bei der Tat überrascht, flüchtete der Mann über ein Fenster ins Freie. Eine Fahndung durch mehrere im Anschluss alarmierten Streifen führte bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Auf dem Radweg zwischen Nesselried und Appenweier konnte im Rahmen der Fahndung Teile des Diebesgutes aufgefunden werden. Der Mann konnte lediglich dahingehend beschrieben werden, dass er längere Haare hatte und eine beige Jacke trug. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf den Verdächtigen liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Beamtem des Polizeireviers Kehl.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell