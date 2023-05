Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Handtaschenraub

Bühl (ots)

Am Samstagnachmittag wurde eine Dame in der Bühler Innenstadt kurz nach 15:00 Uhr ihrer Handtasche beraubt. Der Täter riss ihr die um die Schulter hängende Tasche weg, so dass sie zu Fall kam, aber glücklicherweise keine Verletzungen erlitt. Der Ehemann der Geschädigten sowie ein Passant verfolgten den Täter noch zu Fuß von der Friedrichstraße bis auf die Bühler Hauptstraße, wo sie ihn aus den Augen verloren. Weitere Passanten, die der Polizei bislang nicht bekannt sind, konnten ihn in Richtung Johannesplatz flüchten sehen. Zeugen der Tat bzw. des Flüchtigen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781/21-2820 zu melden.

