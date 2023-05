Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Brand

Schutterwald (ots)

Nach einem Brand in den Räumlichkeiten einer metallverarbeitenden Firma in der Burdastraße wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Über den Notruf wurden am späten Donnerstag um 23 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei verständigt. Nach den zügigen Löscharbeiten durch die Wehrleute folgen nun die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache. Ob möglicherweise eine Brandstiftung vorliegt, wird geprüft. Durch das Feuer im Aufenthaltsraum des Unternehmens entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell