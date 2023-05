POL-OG: Ettenheim - Illegal Bauschutt entsorgt, Zeugen gesucht

Achern (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an drei verschiedenen Stellen Diebstähle begangen. Alle drei Vorfälle haben die Gemeinsamkeit, dass unterschiedliche elektronische Werkzeuge gestohlen wurden. Teilweise nutzten die noch unbekannten Langfinger den Umstand aus, dass Garagen offen standen und unbeaufsichtigt waren. In der Straße "Im Schloßfeld" entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro, in der ...

mehr