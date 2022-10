Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zellertal (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 23-jähriger Motorradfahrer am späten Donnerstagnachmittag zu, der auf der K 64 von Zell in Richtung Mölsheim unterwegs war. Der Alleinbeteiligte kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dabei eine Böschung runter. Dabei zog er sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht.

