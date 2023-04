Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Nordwestmecklenburg

Bobitz (ots)

Am Donnerstag, den 13. April '23, wurden der Polizei in Wismar zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in der Ortschaft Bobitz, im Landkreis Nordwestmecklenburg, gemeldet.

In beiden Fällen verschafften sich die Täter in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu den Häusern. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck. Der Stehlschaden beläuft sich auf mehr als 20.000 EUR.

In diesem Zusammenhang wendet sich die Kriminalpolizei mit einem Zeugenanruf an die Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, insbesondere in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, im Bereich der Ortschaft Bobitz machen?

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, die Online Wache unter polizei.mvnet.de oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell