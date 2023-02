LPI-G: Einbruch in Wohnhaus

Altenburg (ots) - Wintersdorf : Ein Supermarkt in der Fabrikstraße in Wintersdorf geriet heute Nacht (08.02.2023) ins Visier unbekannter Täter. Gewaltsam drangen sie in den Markt ein und stahlen von dort mehrere Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Im Zuge des Einbruches verursachten die Täter diversen Sachschaden an den automatischen Glastüren. Die Kripo in Altenburg hat die ...

