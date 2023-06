POL-HOM: Zwei Diebstahlsdelikte in Kirchen in Blieskastel

Kirkel (ots) - Am Sonntag, den 25.06.2023 gegen 06:05 Uhr, ereignete sich in der "Homburger Straße" Ortseingang Kirkel-Altstadt ein Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer. Ein 37-jähriger Mann aus Homburg kam mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn in ...

mehr