Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Linz - Fahndung nach unbekannten Bargelddieben

Koblenz (ots)

Die Kriminalpolizei Neuwied fahndet nach zwei unbekannten Tätern:

Eine 95-jährige Geschädigte hob am 03.11.2022 gegen 14:54 Uhr an einem Geldautomaten der Sparkasse Neuwied in Linz/Rhein einen Bargeldbetrag in Höhe von 1.000 Euro ab. Als die Geschädigte abgelenkt war, nahmen zwei unbekannte Täter das Geld an sich. Von den beiden Tätern, die sich zuvor bereits in der Bank aufhielten, wurden von der Videoüberwachung Bilder gefertigt.

Die durchgeführten Ermittlungen erbrachten bislang keinen Hinweis auf die Identität der Personen.

Können Angaben zur Identität gemacht werden? Fotos finden sie unter https://s.rlp.de/qxrcN

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per E-Mail an kineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell