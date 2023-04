Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Neuwied - Eröffnung des Haus des Jugendrechts Neuwied am 14.04.2023

Koblenz (ots)

Am Freitag, dem 14.04.2023, erfolgt um 14.00 Uhr die feierliche Eröffnung des Haus des Jungendrechts (HdJ) Neuwied.

Im Haus des Jugendrechts in Neuwied nehmen die drei eigenständigen Institutionen Staatsanwaltschaft, Jugendhilfe im Strafverfahren (JuhiS) und Polizei ihre jeweiligen Aufgaben gemäß der gesetzlichen Aufgabenübertragung wahr.

Gemeinsames Ziel ist es, auf delinquentes Verhalten junger Menschen adäquat und zeitnah zu reagieren und bereits straffällig gewordene Jugendliche unter der Berücksichtigung des Erziehungsgedankens des Jugendstrafrechtes auf einen Weg in ein straffreies Leben zu führen. Sie sollen hierdurch geschützt, ihre Entwicklung gefördert und ein drohendes Abgleiten in Kriminalität frühzeitig erkannt und verhindert oder beendet werden. Im nördlichen Rheinland-Pfalz nimmt das Haus des Jugendrechts Koblenz bereits seit Jahren die beschriebenen Aufgaben erfolgreich wahr.

Die Eröffnung in der Seminarstraße 2, 56564 Neuwied, wird durch Vertreter der beteiligten Behörden (Staatsanwaltschaft Koblenz, Stadt Neuwied und Polizeipräsidium Koblenz), deren Ministerien sowie des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) vorgenommen. Im Rahmen der Veranstaltung erfolgt u.a. die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zum Haus des Jugendrechts.

Medienvertreter, die an einer Berichterstattung zu diesem Termin interessiert sind, werden gebeten, sich per E-Mail an service.presse@polizei.rlp.de anzumelden.

