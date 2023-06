Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung zum Nachteil eines Fahrradfahrers in Homburg

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 25.06.2023, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die B 423 in Homburg, von der Talstraße kommend in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Dabei passierte er zwei männlichen Personen, welche zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs waren. Eine der Personen versetzte dem Fahrrad des Geschädigten aus derzeit unbekannten Gründen unvermittelt einen Tritt, wodurch dieser zu Fall kam und auf die Fahrbahn der B 423 stürzte. Der bislang unbekannte Täter flüchtete, gemeinsam mit seiner Begleitung, in Richtung Talstraße. Der Geschädigte wurde durch Ersthelfer versorgt und erlitt oberflächliche Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

