POL-HOM: Tätlicher Angriff auf zwei Schüler am Hauptbahnhof Homburg

St. Ingbert (ots) - Am 21.06.2023, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert ein schwarzer VW Tiguan mit HOM-Kreiskennzeichen bei einem Parkplatzunfall erheblich auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit ohne die Feststellung seiner Daten zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr