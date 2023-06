Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 21.06.2023, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert ein schwarzer VW Tiguan mit HOM-Kreiskennzeichen bei einem Parkplatzunfall erheblich auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit ohne die Feststellung seiner Daten zu ermöglichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

