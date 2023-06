POL-HOM: Verkehrsunfall in Homburg

Homburg (ots) - Zwischen dem 14.06.2023 und dem 20.06.2023 wurde am Friedhof in Erbach Grabschmuck von einem Urnengrab entwendet. Hierbei handelt es sich um eine Buddhafigur und Dekorationssteine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- ESD ...

mehr