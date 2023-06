Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach Ertrinkungsunfall am Jägersburger Weiher in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

Am Sonntag den 25.06.2023 gegen 19:05 Uhr erfolgte der Notruf über einen Ertrinkungsunfall am Jägersburger Brückweiher. Eine Person sei von einem SUP (Stand-Up-Paddel-Board) gefallen, habe heftig mit den Armen gewunken und sei dann untergetaucht. Schwimmer würden bereits nach der Person tauchen. Sofort eingeleitete Rettungs- und Suchmaßnahmen mit starken Kräften der freiwilligen Feuerwehr Homburg unter Einbeziehung eines Rettungshubschraubers und der Taucher der Berufsfeuerwehr Saarbrücken blieben zunächst erfolglos. Nach zweistündiger Suche konnte der verschollene Mann gegen 22:10 Uhr durch die ebenfalls im Einsatz befindliche Polizeitauchergruppe letztlich nur noch tot geborgen werden. Der 33-jährige Mann aus Ghana lebte als Student in der Verbandsgemeinde Birkenfeld und befand sich als Mitglied einer Reisegruppe am Jägersburger Weiher. Die Angehörigen wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut.

Im Einsatz befanden sich der Rettungshubschrauber Christoph 16, 15 Einsatzkräfte Rettungsdienst, 47 Kräfte der Feuerwehr und 13 Beamte der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell