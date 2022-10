Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Gernsheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße sucht die Kriminalpolizei in Rüsselsheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Wesen ein. Im Inneren durchsuchten die alle drei Stockwerke. Ob sie bei ihrem Beutezug etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen entdeckten die Spuren der Eindringlinge gegen 15.45 Uhr am Donnerstag, der Tatzeitraum reicht bis 16.30 Uhr am Vortag zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

