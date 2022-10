Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Diebstahl

Darmstadt (ots)

Zwei schnelle Festnahmen konnte die Polizei am späten Mittwochabend (26.10.) verzeichnen, als sie zwei 18 Jahre alte Männer nach einem Diebstahl auf einem Gelände in der Marburger Straße stoppte. Gegen 23.30 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und gab an, dass sich zwei Männer auf dem Gelände bei einem Autohaus aufhalten und offenbar mit einer Felge flüchten würden. Sofort begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Rasch konnten die Ordnungshüter die Männer lokalisieren und vorläufig festnehmen. Im Anschluss durchsuchten die Beamtinnen und Beamten die beiden 18 Jahre alten Tatverdächtigen sowie deren mitgeführtes Fahrzeug. Hierbei konnten im Wagen des Duos diverse Fahrzeugteile sichergestellt werden, die nach jetzigem Stand aus weiteren Diebstahlsdelikten stammen könnten. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell