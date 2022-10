Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Kriminelle gehen leer aus

Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus "Im Schäfersgarten" am Mittwochabend (26.10.) gingen Kriminelle leer aus. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen 21.30 Uhr Zutritt in das Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume. Ohne Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell