Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: 84-Jähriger bei Kutschunfall verletzt

Ober-Ramstadt (ots)

Bei einem Kutschunfall am Donnerstagnachmittag (27.10.) wurde ein 84 Jahre alter Mann verletzt. Gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten eine herrenlose Kutsche, die von einem Pferd gezogen am Sportplatz Rohrbach in Richtung Herchenrode unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 84-jährige Fahrer mit einem 81 Jahre alten Beifahrer auf einem Feldweg unterwegs, als sie aufgrund eines umgekippten Baumes wenden mussten. Hierbei wurde das Pferd aus noch ungeklärter Ursache unruhig, wodurch die Männer abgeworfen wurden. Der Fahrer aus Reinheim erlitt hierbei eine Verletzung am Bein. Pferd und Kutsche konnten schließlich auf einem Feldweg zwischen Rohbach und Alsbach angehalten werden. Der Verletzte kam nach der Bergung durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell