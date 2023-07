Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Juweliergeschäft scheitert

Wegberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten am 27. Juli (Donnerstag), gegen 2 Uhr, in ein Juweliergeschäft an der Passage Alt Berk einzubrechen. Sie wurden dabei durch mehrere Zeugen beobachtet. Diese gaben an, dass mehrere Täter mit einem Gegenstand geben die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes geschlagen hätten. Nachdem dadurch ein Alarm ausgelöst wurde, flüchteten mehrere Täter mit einem schwarzen Pkw, vermutlich einem Mercedes, mit niederländischen Kennzeichen. Auch ein weißer Pkw Ford Fiesta wurde beobachtet, der hinter dem Mercedes davonfuhr. Ob dieser Pkw auch in Verbindung mit dem Tatgeschehen steht, wird derzeit ermittelt. Die Täter trugen bei der Tatausführung Kappen und waren teilweise maskiert. Die Beamten stellten Schäden an der Vordertür und einem Schaufenster des Geschäftes fest. Offenbar gelangten die Täter jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Sie fertigten eine Anzeige, sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten und hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell