Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Exhibitionismus

Unbekannter masturbiert in Öffentlichkeit

Goch (ots)

Am Freitagabend (21. Juli 2023) gegen 20:15 Uhr war eine Frau mit ihrem Hund auf dem Nierswanderweg unterwegs. Auf einem dort gelegenen Spielplatz sah sie einen Mann, der sich offensichtlich selbst befriedigte. Die Frau sprach den Unbekannten an und sagte, dass sie die Polizei rufen werde. Daraufhin rannte der Mann über den Nierswanderweg in Richtung Stadtpark davon. Kinder waren zu diesem Zeitpunkt nach aktuellen Erkenntnissen nicht anwesend. Der Mann wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und ca. 1,70 bis 1,75cm groß, mit vermutlich osteuropäischer Herkunft. Er hatte eine schlanke Figur, war sonnengebräunt und trug eine dunkelgrüne Kappe. Zudem war der Mann mit einem T-Shirt in hellblau und dunkelgrün sowie einer kurzen Hose und Sneakern bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, melden sich bitte bei der Polizei Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell