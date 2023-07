Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Feuer im Waldgebiet

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (20. Juli 2023) gegen 20:30 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung in einem Waldstück am Kempkensweg. Hinzugerufene Einsatzkräfte entdeckten mehrere Brandstellen entlang des Waldwegs, ausgehend von in Brand geratenen Holzstapeln. Löscheinheiten umgebender Feuerwehren waren im Einsatz und löschten die Flammen. Um mögliche weitere Brandherde zu finden, wurde zudem ein Polizeihubschrauber hinzugerufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

