ZPD-H: Führungswechsel in der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen Uwe Lange wird mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Polizeipräsidenten der ZPD beauftragt

Zentrale Polizeidirektion Hannover

Führungswechsel in der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen Uwe Lange wird mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Polizeipräsidenten der ZPD beauftragt

Hannover (ots)

Die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz die vorübergehende Besetzung der Führungsfunktionen in drei niedersächsischen Polizeibehörden bekanntgegeben, darunter auch die in der ZPD.

Die bisherige Polizeipräsidentin der ZPD, Christiana Berg, wird in Kürze aus gesundheitlichen Gründen und mit ihrem Einverständnis in den Ruhestand versetzt. Ihre Nachfolge tritt der bisherige Polizeivizepräsident der ZPD, Uwe Lange, an.

"Ich danke unserer Innenministerin Daniela Behrens für das entgegengebrachte Vertrauen zur Übernahme der Leitungsfunktion. Die ZPD lag mir bereits als Vizepräsident sehr am Herzen. Insofern bin ich über die heute getroffene Entscheidung sehr glücklich und freue mich, auch in der neuen Funktion, die Geschicke der Behörde leiten zu können. Mein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Thema Digitalisierung der Arbeitswelt, die auch bei der Polizei und ihren Aufgaben in den kommenden Jahren richtungsbestimmend ist.", so Lange. Der 56-jährige führt fortan die Behörde mit rund 2.250 Mitarbeitenden. Mit der Wahrnehmung der Geschäfte als neue Vizepräsidentin der ZPD wird die bisherige Abteilungsleiterin 1 der ZPD, Kathleen Arnhold, beauftragt. "Auch über diese Entscheidung der Ministerin habe ich mich sehr gefreut."

Zu ihrer Aufgabenübertragung sagte die Leitende Polizeidirektorin: "Die Zusammenarbeit mit der Behördenleitung war und ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Erfolg. Vor diesem Hintergrund setze ich meine Arbeit in der neuen Funktion gemeinsam mit Uwe Lange im Sinne der Behörde sehr gerne fort."

Zur Vita von Kathleen Arnhold:

Die 50-Jährige ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Hannover Vahrenwald. Nach ihrem Studium der Rechts- und Polizeiwissenschaften und der Kriminologie trat sie 2001 in den Dienst der Niedersächsischen Polizei ein. Nach einer Verwendung im Bereich der Kriminalpolizei hat sie als Leiterin Einsatz in der Polizeidirektion Göttingen vielfältige Einsatzlagen erfolgreich bewältigt. Im Anschluss leitete sie unter anderem die Personaldezernate der Polizeidirektionen in Göttingen und in Hannover, bis sie 2020 die Leitung der Abteilung 1 der ZPD übernahm, zu der neben dem Personal unter anderem auch der Bereich der Finanzen, Liegenschaftsangelegenheiten und der sozialwissenschaftliche und medizinische Dienst gehören.

