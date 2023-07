Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl

Heinsberg (ots)

Am 27. Juli (Donnerstag) wurde einer 67-jährigen Frau aus Übach-Palenberg ein Umschlag mit Bargeld aus ihrer Handtasche entwendet, während sie in einer KIK Filiale an der Hochstraße einkaufte. Sie wurde gegen 15 Uhr in dem Geschäft von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Während der Unterhaltung trug sie ihre Umhängetasche bei sich, in der sich der Umschlag befand. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der Umschlag fehlte und fand ihn unter einem Regal zerdrückt liegend wieder auf. Das Geld war offenbar entwendet worden. Die unbekannte Frau war etwa 65 Jahre alt, hatte lange graue Haare und eine gekrümmte Körperhaltung. Sie wirkte ungepflegt, sprach Deutsch und war von normaler Statur. Bekleidet war sie mit einer beigen Hose mit goldenem Glitter und einer Jacke. Sie trug einen Beutel bei sich. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Personen, die die beschriebene Frau beobachtet haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

