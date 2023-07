POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 31. Kalenderwoche

Wegberg (ots) - An der Bahnhofstraße wurde am Donnerstag (27. Juli), gegen 18 Uhr, ein 56-jähriger Mann aus Düren durch zwei unbekannte Personen geschlagen. Diese kamen auf ihn zu, als er auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße stand. Einer der Männer schlug den Dürener mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß. Der Mann, der die Schläge ausführte war etwa 180 Zentimeter groß, ...

