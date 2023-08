Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Verkehrsunfall - Pkw gerät ins Schleudern

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am 02.08.2023 hat es gegen 14.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Landstraße in Hinsbeck gegeben. Eine 39-jährige Niederländerin fuhr mit ihrem Pkw auf der L373 und beabsichtigte nach rechts auf die Landstraße abzubiegen. Im Abbiegevorgang verlor die 39-Jährige die Kontrolle über ihr Auto, woraufhin der Wagen ins Schleudern geriet und sich mehrfach um die eigene Achse drehte. Anschließend kollidierte sie mit einem Pkw eines entgegenkommenden 59-Jährigen. Der Straelener fuhr mit seinem Wagen auf der Landstraße in Fahrtrichtung L373. Durch den enormen Aufprall der beiden Autos, stieß der Wagen des 59-Jährigen anschließend mit einem dort angebrachten Leitpfosten zusammen. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die 39-Jährige auf Grund der regennassen Fahrbahn mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit in die Kurve gefahren ist. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. / AM (745)

