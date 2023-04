Polizei Hagen

POL-HA: Uneinsichtiger Senior baut zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Hagen-Haspe (ots)

Als ein Hagener am Donnerstag (20.04.) mit seinem Auto unterwegs war, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hatte, baute er gegen 18 Uhr zwei Unfälle direkt hintereinander. In der Voerder Straße fuhr der 78-Jährige zunächst gegen einen Bordstein. Er verlor dabei eine Radkappe und ein Reifen platze. Zudem beschädigte er den Spiegel eines geparkten VW, mit dem er zusammengestoßen war. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt in Schlangenlinien fort.

Zeugen gaben an, dass der 78-Jährige zunächst von der Leimstraße kommend nach rechts auf die Hesterstaße abbog. Er fuhr immer wieder Schlangenlinien und kam auch hier dem Bordstein sehr nahe. Als er auf die Hesterstraße abbog, geriet er kurzzeitig mit der linken Fahrzeugseite in den Gegenverkehr. Anschließend sei er weiter nach rechts in die Romachstraße gefahren und mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit frontal mit einem geparkten Corsa zusammengestoßen. Die Zeugen holten den 78-Jährigen aus dem Auto und zogen die Handbremse an, um dieses zu sichern. Sie nahmen dem Senior darüber hinaus die Fahrzeugschlüssel ab und übergab sie der Polizei. Der 78-Jährige sei uneinsichtig gewesen und habe beabsichtigt nach dem Zusammenstoß mit dem Corsa einfach weiter zu fahren. Er habe immer wieder Gas gegeben, konnte jedoch nicht fahren, da der erste Gang nicht eingelegt war.

Auch nach Eintreffen der Polizei zeigte sich der 78-Jährige uneinsichtig. Zunächst gab er an, keine Unfälle verursacht und auch keinen Alkohol konsumiert zu haben. Später revidierte er die Aussage und erläuterte zwar einen Knall wahrgenommen zu haben, er habe sich jedoch nichts weiter dabei gedacht. Zudem habe er Bier getrunken, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der Hagener versuchte im Verlaufe des Einsatzes auch im Beisein der Polizei mit dem Auto weiter zu fahren. Dies unterbanden die Beamten. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Sein Opel wurde abgeschleppt. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen sowie einen Bericht an das Straßenverkehrsamt. (arn)

