Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam es an der Kreuzung Immenkamp/ Holtkamp zu einem Unfall mit einem schwer verletzten E-Scooter-Fahrer. Der 17-Jährige aus Gelsenkirchen war gegen 8 Uhr auf der Holtkampstraße in Richtung Norden unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Autofahrer (Waltrop) auf dem Immenkamp in Richtung Osten. Der schwer verletzte 17-Jährige wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

