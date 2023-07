Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Auseinandersetzung um weitere Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend (22.20 Uhr) kam es Am Markt zu einer Auseinandersetzung von etwa sechs Beteiligten. Zeugen hatten daraufhin die Polizei informiert. Kurz vor deren Eintreffen entfernten sich die Unbekannten allerdings von der Örtlichkeit. Im näheren Umfeld trafen die Beamten einen 17-jährigen Tatverdächtigen an, der der Beschreibung der Zeugen entsprach. Er hatte auch, wie beschrieben, eine Eisenstange dabei. Der junge Mann aus Castrop-Rauxel wurde mit zur Wache genommen und die Eisenstange sichergestellt. Nach der Feststellung seiner Identität übergaben ihn die Beamten den Erziehungsberechtigten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen war es im Nachgang von Beleidigungen zu der körperlichen Auseinandersetzung am späten Abend gekommen. Der 17-Jährige war leicht verletzt worden, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den anderen Beteiligten machen können. Diese werden gebeten sich unter der Tel. 0800 2361 111 bei der Kripo zu melden.

