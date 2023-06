POL-EL: Wilsum - Scheune in Brand geraten

Meppen (ots) - Am Samstag gegen 22.30 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in einen Wohnwagen am Keltenweg in Meppen eingebrochen. Dabei wurde der Täter vermutlich von einem Zeugen gestört und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr