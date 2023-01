Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. In Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen (17. - 18.01.2023) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schubertstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Wohnungseingangstür auf und suchten nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung; Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell