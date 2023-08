Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autofahrer fährt Pedelecfahrerin an - leicht verletzt

Willich (ots)

Am Mittwoch gegen 17 Uhr ist es an der Ausfahrt eines Supermarkts an der Linsellesstraße in Willich zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Pedelecfahrerin gekommen. Dort führt der Radweg unmittelbar an der Ausfahrt des Supermarkt-Parkplatzes vorbei, und er ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Das ist auch durch ein Schild an der Ausfahrt ersichtlich. Die Pedelecfahrerin, eine 30-jährige Willicherin, war in Richtung Autobahn unterwegs, kam für den Autofahrer, einen 24-jährigen Krefelder, von rechts. Er sah sie nicht und nahm ihr die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gerade auf Radwegen, die für beide Fahrtrichtungen freigegeben sind, kommt es häufig zu dieser Art von Unfällen - an Parkplatzausfahrten und Einmündungen. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, achten Sie an diesen Stellen besonders gut auf den Verkehr auf dem Radweg, um diese Unfälle zu vermeiden. /hei (746)

