Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ludwigshafen (ots)

Eine 53-Jährige zeigte bei der Polizeiwache Ludwigshafen-Oggersheim einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an. Ihr VW-Polo wurde am Samstag, 24.06.2023, im Zeitraum 12.45 Uhr und 22.35 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oderstraße an der hinteren Beifahrertür beschädigt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell