Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Homejacking - Täter erbeuten hochwertiges Fahrzeug

Siegburg (ots)

In der Freitagnacht (02.12.2022) wurde im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:20 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße "Viehtrift" in Siegburg eingebrochen.

Während die Hauseigentümer in den oberen Etagen schliefen, hebelte der unbekannte Täter die Hauseingangstür auf und durchsuchte das Erdgeschoss nach Diebesgut. Er entwendete eine Handtasche, ein Portemonnaie und einen Schlüsselbund, an dem sich unter anderem der Fahrzeugschlüssel für den vor dem Haus geparkten VW Tiguan befand.

Im Anschluss fuhr er mit dem schwarzen PKW mit dem Kennzeichen S-HL 1040 in unbekannte Richtung davon.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Wer kann Hinweise zu dem Täter und dem Fahrzeug geben? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen.

Hinweise der Polizei:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße fahren und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit "Keyless Komfortsystem" besitzen, legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell