Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Einfuhrschmuggel von Betäubungsmitteln

Siegburg (ots)

Am Montag (31.10.2022) um 17:20 Uhr stellten Zeuginnen einen chemischen Geruch aus einem Lagerraum an der Hauptstraße in Siegburg-Kaldauen fest. Vor Ort trafen sie auf den zunächst unbekannten Tatverdächtigen, der nach einem Wortwechsel flüchtete. In dem Lagerraum wurde durch die Polizei eine große Menge von Betäubungsmitteln sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen und Spurenauswertungen führten zur Identifizierung des Beschuldigten.

Auf Grund eines richterlichen Beschlusses wird nun ein Bild des Beschuldigten zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/92936

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Beschuldigten oder zu seinen Kontaktpersonen geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell