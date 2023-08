Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Beleidigungen und Widerstand die Nacht in der Zelle verbracht

Eisenach (ots)

Am Samstagabend um 18:30 Uhr wurde die Polizei gerufen, da ein Mann in einen Imbiss in Eisenach randalierte. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 34 Jahre alter Mann stark alkoholisiert umherbrüllte und Gäste und das Personal beleidigte. Er wurde bereits mehrmals aufgefordert den Imbiss zu verlassen, kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und wurde dem Personal gegenüber handgreiflich. Der Polizei gegenüber war er sehr agressiv, unkooperativ und leistete Widerstand. Deshalb wurde er vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Der zuständige Bereitschaftsricher ordnete dann die Gewahrsamnahme bis zum folgenden Tag an und so durfte er sich in der Zelle ausnüchtern. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch. (anh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell