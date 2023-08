Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntagmorgen errichteten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha eine Verkehrskontrollstelle in der Ohrdrufer Straße. Gegen 10.40 Uhr wurde dort ein 71-jähriger VW-Fahrer angehalten, welcher unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Aufgrund des Atemalkoholwertes von 1,40 Promille wurde der Senior zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des 71-Jährigen wurde vor Ort sichergestellt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell