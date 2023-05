Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Parfümerie ein

Meerbusch (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (16.05.), gegen 02:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Parfümerie an der Dorfstraße in Büderich. Unbekannte hatten die Glastür des Ladenlokals gewaltsam geöffnet und waren nach der Tat mit einem silbernen PKW-Kombi in Richtung Necklenbroicher Straße geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Täter die Parfümerie mit einem Karton in der Hand verlassen haben und zu einem anderen Mann in das Auto gestiegen sein. An dem Fluchtwagen, möglicherweise ein Modell von Ford oder Opel, waren die Kennzeichen NE-TI 456 angebracht. Die Kennzeichen hatten die Täter zuvor an der Straße "Kanzlei" von einem schwarzen VW Tiguan gestohlen.

Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Was die Diebe, von denen bislang keine weitere Personenbeschreibung vorliegt, erbeuteten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell