Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Das Auto ist kein Safe - Diebe schlagen dreifach zu

Neuss, Rommerskirchen, Grevenbroich (ots)

Gleich drei Mal schlugen Diebe in den letzten Tagen bei geparkten Fahrzeugen zu und drangen in die Kfz ein.

So geschehen in Neuss auf der Breslauer Straße. Ein 35-jähriger Duisburger parkte am Montag (15.05.) gegen 07:00 Uhr morgens seinen Pkw am Straßenrand. Bei der Rückkehr an das Fahrzeug gegen 12:15 Uhr bemerkte er, dass Diebe eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Tasche entwendet hatten.

Ähnliches ereignete sich in Rommerskirchen auf der Albrecht-Dürer-Straße. Hier stellte eine 68-jährige Frau aus Rommerskirchen am Montagmorgen (15.05.) gegen 07:10 Uhr fest, dass Diebe die Heckescheibe ihres Firmenfahrzeuges eingeschlagen hatten. Aus dem Fahrzeug entwendeten diese mehrere Gartengeräte. Am Abend zuvor (14.05.) gegen 17:00 Uhr war an dem Pkw alles noch in Ordnung.

In Grevenbroich auf der Industriestraße gingen die Täter noch professioneller vor. Irgendwann in der Zeit von Freitagmorgen (12.05.) bis Montagmorgen (15.05.) 07:30 Uhr bohrten Täter ein Loch in die Schiebetür eines geparkten Transporters. Durch das Loch gelang es den Dieben, die Tür zu öffnen. Aus dem Kleintransporter stahlen sie eine Vielzahl an Werkzeugen und Baumaschinen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Sollten Sie sachdienliche Angaben zu Sachverhalt machen können, melden Sie sich bitte unter der 02131-3000 bei der Polizei.

Das Auto ist kein Safe: Schaffen Sie keine Anreize für Diebe und lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück. Nach Verlassen des Kfz sollten Sie sich stets vergewissern, dass das Fahrzeug auch tatsächlich verriegelt ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell