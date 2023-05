Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Katalysator

Kaarst (ots)

Mit zwei sauberen Schnitten haben Diebe den Katalysator eines roten Opel Astra aus der Abgasanlage herausgetrennt und gestohlen. Die Besitzerin hatte ihren Wagen am Sonntagabend (14.05.), gegen 19:00 Uhr, an der Straße "Am Hoverkamp" geparkt. Als die Kaarsterin am Montagmorgen (15.05.), gegen kurz nach 09:00 Uhr, losfahren wollte, ließ sich das Fahrzeug aufgrund des fehlenden Katalysators nicht mehr starten.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Hintergrund:

Katalysatoren sind bei Dieben beliebt, denn der Kern ist mit den Edelmetallen Platin, Palladium und Rhodium beschichtet, deren Wert in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Die Täter bevorzugen ältere Modelle, da bei diesen der Katalysator gut erreichbar in der Mitte des Wagenbodens liegt. Durch das "Aufbocken", z. B. mit einem Wagenheber, wird der Katalysator direkt vor Ort mit Hilfe von Schneidwerkzeugen (Flex, Elektrosäge, Auspuff- oder Kettenrohrabschneider) herausgetrennt.

Die Polizei empfiehlt:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug in einer Garage oder auf einem eingefriedeten Grundstück ab oder parken Sie es, sofern Ihnen diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, möglichst an gut beleuchteten und belebten Straßen. - Nutzen Sie elektronische Kraftfahrzeugsicherungen (z. B. Alarmanlagen mit Neigungssensoren). Wird ein Kraftfahrzeug mittels Wagenheber angehoben, löst das System einen Alarm aus. - Weitere Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und- tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

