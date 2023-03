FW-MG: Übung mehrerer Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus dem südlichen Stadtgebiet

Feuerwehr Mönchengladbach

Übung mehrerer Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus dem südlichen Stadtgebiet

Mönchengladbach-Flughafen, 25.03.2023, 11:00 Uhr, Flughafengelände (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023 wird in der Zeit von 11:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr eine gemeinsame Übung der Einheiten Giesenkirchen, Odenkirchen, Rheydt, Schelsen, IuK der Freiwilligen Feuerwehr Mönchengladbach, des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sowie der Freiwilligen Feuerwehr Pellenz - Löschzug Plaidt (Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz) stattfinden. Den Löschzug Plaidt verbindet eine langjährige Freundschaft mit der Einheit Giesenkirchen. Es werden ca. 100 Einsatzkräfte und ca. 15 Fahrzeuge an der Übung teilnehmen.

Die Übung findet auf dem Gelände des Flughafen Mönchengladbach, in einem leerstehenden Bürogebäude statt. Dort wird ein Brand in einem Altenheim simuliert. Es wird eine größere Zahl von Verletzten und betroffenen Personen zu retten und ein umfangreicher Löscheinsatz durchzuführen sein. Ziel dieser Übung ist es, die Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmenden zu fördern und zu vertiefen. Dabei wird der ASB die Rettungsdienst- und Betreuungskomponente übernehmen.

Des Weiteren werden die Einheiten der Feuerwehr die Anfahrt zum Übungsgelände im Verband vornehmen, um auch das Fahren mit Einsatzfahrzeugen im Verband zu trainieren. Startpunkt der Verbandsfahrt wird die Straße "Am Borussiapark" sein. Zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr ist daher evtl. mit Verkehrsbehinderungen im Bereich Borussiapark, BAB 61 Fahrtrichtung Venlo, BAB 52 Fahrtrichtung Düsseldorf, Anschlussstelle Neuwerk, Kreuzung L390, Krefelder Straße bis zum Flughafen Mönchengladbach zu rechnen sein.

Die Einheit Stadtmitte wird für die Dauer der Übung ein Fahrzeug auf der Feuer- und Rettungswache III stationieren.

Berichterstatter: Brandinspektor Sascha Cames (Einheitsführer der Einheit Rheydt)

