Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall auf der Gosheimer Straße (07.08.2023)

Wehingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Gosheimer Straße ist am Montagnachmittag ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Audi auf der Gosheimer Straße in Richtung Reichenbacher Straße und musste auf Höhe der Hausnummer 13 verkehrsbedingt bremsen. In der Folge prallte ein hinter dem Audi fahrender 26-Jähriger mit einem VW in das Heck des Wagens. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro und am VW ungefähr 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell