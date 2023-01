Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Bechtheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag 26.01., 17:30 Uhr bis Freitag 27.01.2023, 11:00 Uhr wurde ein in Bechtheim in der Wormser Straße geparktes Fahrzeug beschädigt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten Pkw´s und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle blieben allerdings Fahrzeugteilte des verursachenden Fahrzeuges zurück anhand denen die Polizei bereits ermitteln konnte, dass es sich um einen VW T5, T6 oder Amarok gehandelt haben muss. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell