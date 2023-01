Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Westhofen - Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Westhofen in der Straße An der Wittgeshohl kam es im Zeitraum vom 24.01.2023, 13:00 Uhr bis 25.01.2023, 10:20 Uhr. Während die Bewohner nicht anwesend waren, hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Einliegerwohnung auf. In den Räumlichkeiten wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchwühlt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell